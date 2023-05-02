Узбекский боксер сделал заявление перед боем с казахстанцем на ЧМ-2023 в Ташкенте

Узбекистанец Шохжахон Абдуллаев готовится дать бой призеру ЧА из Казахстана Сагындыку Тогамбаю. Он заявил, что тренерский штаб сказал прессинговать соперников на домашнем чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.

Напомним, Абдуллаев и Тогамбай сойдутся в бою за выход в четвертьфинал турнира в весовой категории до 86 килограммов.

"Для нас стартовал чемпионат мира. Я выиграл у представителя Кыргызской Республики. Я очень рад этому. Хочу поблагодарить родителей, тренеров и наших людей за поддержку.

Правда, бой был трудным. Потому что этот боксер побил меня раньше. Теперь я выиграл матч-реванш.

Чемпионат мира проходит у нас дома, в Узбекистане. Поэтому наши тренеры говорили нам идти вперед и прессинговать соперника.

Мой следующий соперник – боксер из Казахстана. Он также достаточно силен. Вообще на чемпионат мира слабый спортсмен не приедет. Все хорошо подготовлены. Даст Бог, постараемся осчастливить наш народ на чемпионате у себя дома", - цитирует Абдуллаева sports.uz.

Тогамбай стартовал на ЧМ-2023 с досрочной победы: дважды отправил в нокдаун боксера из ДР Конго Натана Нланду Мбели, после чего рефери остановил бой и присудил казахстанцу победу техническим нокаутом. Казахстанец является двукратным чемпионом мира среди молодежи. Среди взрослых это его дебютное мировое первенство. Он также завоевывал бронзу чемпионата Азии-2022 в составе национальной команды.

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