Узбекский боксер отправил в нокдаун чемпиона мира, но остался без финала ЧМ-2023

Представитель сборной Узбекистана Лазизбек Муллажонов провел полуфинальный поединок на домашнем чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В поединке за выход в финал весовой категории до 92 килограммов он встречался с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и уступил ему раздельным решением судей. При этом в третьем раунде Муллажонов отправил соперника в нокдаун, но этого ему не хватило для итоговой победы.

Таким образом, Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ-2023, а Муллажонов завершил выступление на турнире с бронзовой медалью.

Муллажонов является действующим чемпионом Азии. Что касается Гаджимагомедова, то он - серебряный призер Олимпиады-2020 и чемпион мира 2019 года.

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