Узбекистану еще до Олимпиады-2024 "отдали" медаль в боксе

Лидеру сборной Узбекистана Баходиру Джалолову прочат медаль олимпийских игр в Париже, сообщают Vesti.kz. Подобная мысль была высказана на YouTube-канале "неКАРАтэ".

"Самый перспективный и выдающийся "Большой Узбек!, "Главарь банды" Баходир Джалолов. У Джалолова медаль. Я не сомневаюсь в этом. Как минимум медаль, а какая - посмотрим. Это же олимпийские игры. Здесь все может быть", - говорит автор канала.

Джалолов выступает в весовой категории свыше 92 килограммов. Принципиальным соперником боксера из Узбекистана является казахстанец Камшыбек Кункабаев, выступающий в это же весовой категории.

Он является чемпионом Олимпиады-2020 в Токио. Также боксер из Узбекистана был чемпионом мира в любителях (2019, 2023), Азиатских игр (2022) и чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).

Отметим, что на профессиональном уровне Джалолов одержал 14 побед в 14 боях.