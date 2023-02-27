"Узбекистан сильнее, но…". Легендарный боксер раскритиковал сборную Казахстана

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко раскритиковал сборную Казахстана по боксу за провальное выступление на Кубке Странджа в Софии (Болгария). В беседе с корреспондентом Vesti.kz эксперт отметил негативную тенденцию в национальной команде и призвал принять меры.

На прошедшем турнире казахстанцы завоевали две медали. Серебряную награду в копилку сборной принес Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Бронзовая награда на счету Нурканата Райыса, который в весе до 75 килограммов дошел до полуфинала, где уступил болгарскому боксеру Рами Кивану. В итоге Казахстан расположился на седьмом месте медального зачета, а лидером стал Узбекистан с семью золотыми наградами.

- Я не смотрел все бои, но результат провальный. Я не знаю, в чем была причина такой неудачи. Возможно, неправильно провели подготовку или боксеры не справились с возложенной задачей, - отметил Демьяненко.

- Итоговое седьмое место отражает уровень нашего бокса?

- Я не думаю, что это так. В данный момент Узбекистан сильнее Казахстана, но проблема в том, что мы оказались ниже даже Армении и Бразилии. Это отдельный провал. Однако необходимо принимать меры. Это тревожный звонок. После провального выступления на чемпионате Азии это повторяется вновь.

- Возможно ли, что боксеры берегли силы перед чемпионатом мира?

- Я не понимаю такого выражения. Если ты выходишь на соревнования, то должен показать свой максимум. Если ты не справляешься, то есть вторые и третьи номера сборной, которые должны получать свой шанс. По крайней мере, в наше время было так. Конкуренция была бешеная, поэтому нужно всегда работать на пределе сил.

- Нужны ли кардинальные меры?

- В сборной есть проблемы. Я уверен, что в исполкоме сидят люди, которые понимают все происходящее. Я верю, что меры будут приняты. До Олимпиады осталось немного времени, а значит нельзя терять время.

Отметим, что сборная Казахстана привезла 12 боксеров на Кубок Странджа-2023. Помимо Асылкулова и Райыса, это Ернур Кайрат (48 килограммов), Кенже Муратулы (51), Бекзат Алдамжаров (54), Ерасыл Танкай (60), Ертуган Зейнуллинов (63,5), Темирхан Тезек (67), Бекзад Нурдаулетов (80), Бекзат Танатаров (86), Абзал Куттыбеков (92) и Камшыбек Кункабаев (+92).

В прошлом году мужская сборная Казахстана завоевала в общей сложности девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером стала команда Узбекистана.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс