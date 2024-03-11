Узбекистан проиграл два "финала" и остался без лицензии на Олимпиаду-2024

Представительницы женской команды Узбекистана по боксу неудачно выступили в четвертьфинале лицензионного олимпийского турнира в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.
Новбахор Хамидова, представленная в весе до 66 килограммов раздельным решением судей (1:4) уступила Марии Моронте Эрнандес из Доминиканской Республики.
В свою очередь Азиза Зокирова (до 75 кг) разгромно проиграла Шантель Рид из Великобритании - 0:5.
Отметим. что в весе до 75 килограммов также была представлена казахстанка Валентина Хальзова, которая проиграла техническим нокаутом в четвертьфинале и осталась без олимпийской лицензии. Ее обидчицей стала британка Синди Нгамба.
Загрузка матч-центра...
Реклама