Уйдет ли Темиржанов в профи? Боксер рассказал о своем будущем и выступлении на Олимпийских играх в Токио

Боксер сборной Казахстана Серик Темиржанов не собирается переходить в профи. Об этом спортсмен сообщил корреспонденту Vesti.kz.

Также он рассказал о своем выступлении на Олимпиаде в Токио.

"Эта Олимпиада прошла не так, как планировали. Мы пытались, но все же были ошибки. Теперь будем работать над этим.

Первый соперник был венгр. Мы смотрели его бои, разбирали. Поединок в итоге прошел удачно. Второй соперник из США - серебряный призер ЧМ, призер многих турниров, очень опытный. Против него тоже готовились тактически, но он переиграл меня и победил. Моя ошибка. Будем работать над этим.

Планов на переход в профи пока нет, останусь в любителях. Даст Аллах, будут успехи", - сказал Темиржанов.

Напомним, на Олимпиаде Темиржанов в категории до 57 килограммов дошел до 1/8 финала, где уступил американцу Дюку Рэгану.

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