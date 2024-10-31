Уникальный казахстанский боксер сотворил разгром в полуфинале ЧМ-2024

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории до 67 килограммов Сабырхан разгромил соперника из Китая Хаошена Чжана единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Сабырхан вышел в финал молодежного мирового первенства, а Чжан закончил выступление на соревнованиях с "бронзой".

Добавим, что Сабырхан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи.