Участник Олимпиады из Казахстана победил чемпиона Европы по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов выступил в финале 67-го по счету международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем поединке весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встречался с бельгийским боксером румынского происхождения Василе Устуроем. Бой завершился победой Темиржанова единогласным решением судей.
Отметим, что Устурой в 2022 году стал чемпионом Европы.
Добавим, что Серик Темиржанов является вице-чемпионом мира (2021 год) и серебряным призером чемпионата Азии (2022 год). Также он является участником Олимпийских игр в Токио.
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