Триумфаторы ЧМ-2023 по боксу получили награды от Минобороны

Казахстанские боксеры Асланбек Шымбергенов и Махмуд Сабырхан, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), получили памятные подарки от Министерства обороны, сообщают Vesti.kz.

Отличившихся спортсменов поздравил руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

"В упорной бескомпромиссной борьбе вы проявили бойцовский характер и настоящее мужество. Ваша победа – вклад в прославление нашей страны на международной арене", – подчеркнул министр.

Капитану сборной Казахстана старшему специалисту Центрального спортивного клуба Асланбеку Шымбергенову он вручил медаль "Ел қорғаны", старшему специалисту Махмуду Сабырхану – медаль "Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін", а также поощрил их памятными подарками.

Кроме того, памятный подарок из рук министра получил чемпион мира-2021, бронзовый призер Олимпиады в Токио младший сержант Сакен Бибосынов, принимавший участие в чемпионате мира в Ташкенте. Ценными подарками награждены главный тренер сборной Казахстана по боксу, заслуженный тренер Казахстана Мырзагали Айтжанов и чемпион мира по боксу, главный тренер Центра подготовки штатных команд Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба капитан Биржан Жакыпов.

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Напомним, из пяти финалов казахстанские боксеры выиграли четыре. Причем в противостоянии с Узбекистаном счет 2:1 в пользу Казахстана.

Чемпионами мира в составе сборной Казахстана помимо Шымбергенова стали Махмуд Сабырхан (54), Санжар Ташкенбай (48 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

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