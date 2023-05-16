Токаев принял триумфаторов ЧМ-2023 по боксу из сборной Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с триумфаторов чемпионата мира по боксу из Казахстана, который прошел в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Акорде Касым-Жомарт Токаев принял Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, ставших чемпионами чемпионата мира и серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу.

Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

- Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве – это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем болельщикам, чьи голоса были слышны на трибунах в Ташкенте. Такая искренняя поддержка, несомненно, придала нашим спортсменам особую силу. Не будет преувеличением сказать, что за поединками внимательно следила вся страна. Я также с большим интересом посмотрел финальные бои. Наши ребята отдали все силы для того, чтобы достойно защитить честь страны. Взметнувшийся ввысь флаг и звуки нашего гимна воодушевили весь народ. В этом и заключается величие духа и патриотизм! Несомненно, прошлое воскресенье стал триумфальным для боксеров Казахстана. За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Его победа встала в один ряд с успехами боксеров в Ташкенте. Это действительно вдохновляющие события для всего казахского народа, - заявил глава государства.

Фото: ©Акорда

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