Супернокаут казахстанки на турнире за Олимпиаду получил объяснение

Казахстанка Назым Кызайбай прокомментировала нокаут в первом бою лицензионного турнира на Олимпиаду-2024 в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса страны.

Казахстанка за два раунда победила соперницу из Словакии Николь Дурикову. Противостояние в весовой категории до 50 килограммов продлилось два раунда, завершившихся победой Кызайбай нокаутом.

"В первом раунде решила немного присмотреться. Во втором тренер просил добавить больше ударов, что и делала. Так как был первый бой, решила немного присмотреться, но рано он завершился тем не менее. Однако еще не время радоваться, еще бои есть впереди, будем готовиться. Мы приехали три дня назад и думаю, что акклиматизацию прошли хорошо.

Ко всем соперникам отношусь серьезно, здесь слабых оппонентов нет. Сами знаете, что иногда неизвестные боксеры выигрывают, поэтому необходимо серьезно готовиться", - отметила Кызайбай.