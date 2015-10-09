Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Сегодня 16:15
 

Секрет успеха раскрыт? Казахстанские боксёры оказались в центре внимания World Boxing

Секрет успеха раскрыт? Казахстанские боксёры оказались в центре внимания World Boxing Братья Торехан и Сабырхан Махмуд Фото: instagram.com/sabyrkhan_makhmud/©

В Instagram World Boxing Events появился материал, посвящённый боксёрам, выходящим на ринг плечом к плечу со своими братьями и сёстрами, сообщают Vesti.kz. Не обошли авторы поста вниманием и звездных представителей сборной Казахстана

"Бокс всегда был про командную работу и поддержку. И что может быть лучше, чем получать эту поддержку от собственной семьи? Когда твои близкие — часть твоей команды, это настоящий рецепт успеха.

Сегодня мы рассказываем о пяти из многих талантливых боксёрских семей, которые тренируются и выступают бок о бок на соревнованиях по олимпийскому боксу.

Семьи Оралбай, О’Рурк, Зокировы, Сабырханы и Ишайши, а также многие другие братья и сёстры по всему миру, каждый день доказывают, что бокс — это действительно семейное дело", - пишет организация.


Помимо братьев Сабырхан - Махмуда и Торехана, а также Оралбай - Айбека и Нурбека в числе героев обзора оказались Жахонгир и Азиза Зокировы (Узбекистан), Ифе и Лиза О’Рурк (Ирландия), а также Зияд и Хуссейн Ишаиши (Иордания). 

