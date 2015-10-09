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В сборной Казахстана по боксу дали смелое обещание перед домашним Кубком мира

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В сборной Казахстана по боксу дали смелое обещание перед домашним Кубком мира ©Depositphotos.com/VadimVasenin

Казахстан принимает Кубок мира: с 30 июня по 7 июля в Астане пройдет крупный боксерский турнир, сообщают Vesti.kz.

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Казахстан принимает Кубок мира: с 30 июня по 7 июля в Астане пройдет крупный боксерский турнир, сообщают Vesti.kz.

Один из лидеров национальной сборной Абылайхан Жусупов рассказал Olympic.kz о настройке на домашние бои и тонкостях подготовки к важному старту.

"В целом я чувствую себя хорошо. И отмечу, что наша подготовка проходит на высоком уровне. На данный момент продолжается совместный учебно-тренировочный сбор, который является для нас большим преимуществом. Я надеюсь, что мы получим очень хорошие результаты в итоге. По крайней мере, мы сделаем все возможное.

К тому же, соревнования пройдут в нашей стране, что повышает уровень ответственности тоже. При этом биться перед родными трибунами – вызывает много положительных эмоций. Это прекрасная возможность показать себя, свою силу и готовность перед болельщиками. 

Каждый спортсмен в ринге - это просто соперник. Мы никого особо не выделяем как чемпиона мира или победителя Олимпиады. Для нас это не главный показатель. Ведь все равны до боя. Тем более, что впереди у нас основные цели, связанные с чемпионатом мира и Олимпиадой.

Мы стараемся не только стремиться к победе, но и показывать красивый бокс, который понравится зрителю",- озвучил Жусупов.

Напомним, ранее сборная Казахстана назвала состав на этот турнир. Команда на домашнем Кубке мира будет представлена в десяти весовых категориях.

Главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов подчеркнул, что турнир в Астане стал приоритетным, поскольку проходит на родине. Победитель этапа получит 300 рейтинговых очков, серебряный призер - 200, бронзовый - 150. Сборная Казахстана нацелена на максимальные результаты, особенно с учетом высокого уровня участников - на турнир заявились представители более 30 стран, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 00:00   •   не начат
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