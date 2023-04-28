Сборная России объявила состав на ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Мужская сборная России по боксу определилась с составом для участия на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команду представят 13 боксеров. Ранее главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов и председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявляли, что в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств в Ташкент отправятся действующие чемпионы страны.
Полный список сборной России выглядит следующим образом:
До 48 кг: Эдмонд Худоян
До 51 кг: Василий Егоров
До 54 кг: Дмитрий Двали
До 57 кг: Эдуард Саввин
До 60 кг: Всеволод Шумков
До 63,5 кг: Габил Мамедов
До 67 кг: Тархан Идигов
До 71 кг: Игорь Свиридченков
До 75 кг: Павел Сосулин
До 80 кг: Имам Хатаев
До 86 кг: Шарабутдин Атаев
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов
Свыше 92 кг: Алексей Дронов.
Соревнования будут проходить в столице Узбекистана с 1 по 14 мая в 13 весовых категориях. В них примет участие и сборная Казахстана, с ее составом можно ознакомиться здесь.
Призовой фонд турнира составит 5,2 миллиона долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры - по 100, а бронзовые - по 50 тысяч.
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