Сборная России объявила состав на ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Мужская сборная России по боксу определилась с составом для участия на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команду представят 13 боксеров. Ранее главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов и председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявляли, что в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств в Ташкент отправятся действующие чемпионы страны.

Полный список сборной России выглядит следующим образом:

До 48 кг: Эдмонд Худоян

До 51 кг: Василий Егоров

До 54 кг: Дмитрий Двали

До 57 кг: Эдуард Саввин

До 60 кг: Всеволод Шумков

До 63,5 кг: Габил Мамедов

До 67 кг: Тархан Идигов

До 71 кг: Игорь Свиридченков

До 75 кг: Павел Сосулин

До 80 кг: Имам Хатаев

До 86 кг: Шарабутдин Атаев

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов

Свыше 92 кг: Алексей Дронов.

Соревнования будут проходить в столице Узбекистана с 1 по 14 мая в 13 весовых категориях. В них примет участие и сборная Казахстана, с ее составом можно ознакомиться здесь.

Призовой фонд турнира составит 5,2 миллиона долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры - по 100, а бронзовые - по 50 тысяч.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"