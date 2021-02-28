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Сборная Казахстана по боксу завоевала шесть медалей на турнире в Болгарии

В копилке команды одно "золото".

Сборная Казахстана по боксу завоевала шесть медалей на турнире в Болгарии
Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Сборная Казахстана по боксу завоевала шесть медалей на международном турнире "Странджа" в Болгарии, сообщается на сайте КФБ. Обладательницей "золота" стала Валентина Хальзова. 

За звание чемпиона в финале бились Надежда Рябец и Ангелина Лукас. Но согласно решению судей стали обладательницами серебряных медалей. Бронзовую медаль турнира выиграла Карина Ибрагимова. 

У мужчин бронзовые призеры - Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен.

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Метки:
Болгария Сборная Казахстана по боксу

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