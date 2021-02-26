Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Главный тренер сборной Казахстана по боксу назвал медальный план на Олимпиаду в Токио

Он отметил, что это субъективный вид спорта.

Главный тренер сборной Казахстана по боксу назвал медальный план на Олимпиаду в Токио
Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
1

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в интервью YouTube-каналу Sports True рассказал о минимальной задаче перед его командой на Олимпиаду в Токио. При этом он подчеркнул, что прогнозы делать сложно, так как в этом виде спорта влияние имеет ряд субъективных факторов.

"Начальство, конечно, ставит самые высокие задачи. Мы сами об этом знаем. Перед страной, перед народом. Все-таки Казахстан не приезжал ни с одной Олимпиады без золотой медали, поэтому громадная ответственность лежит на нас. Хотя все условия создаются, все делается. 

Реально - "золото", "серебро" и "бронза", скажем так. Это такая задача минимум. Ну а дальше как пойдет. В боксе очень много факторов, это субъективный вид спорта. Поэтому прогнозов таких делать не могу. Надеемся на хорошее выступление", - сказал Кенжебаев. 

У мужской сборной Казахстана же в активе полный набор лицензий: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). У женщин, вероятно, это будет только Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Напомним, что в марте прошлого года МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Кенжебаев Галымбек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:42
Бокс

Главный тренер сборной Казахстана по боксу назвал медальный план на Олимпиаду в Токио
Сегодня
15:47
Бокс

"Камшыбек будет намного лучше". Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал предстоящий бой Кункабаева в профи
Сегодня
11:43
Бокс

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед титульным боем в профи
20 февраля
20:50
Бокс

В сборной Казахстана по боксу назвали главных претендентов на "золото" Олимпиады в Токио
19 февраля
20:17
Бокс

Левит, Нурдаулетов, Аманкул. Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду-2020
18 февраля
20:25
Бокс

"Ошеломлена и огорчена". Надежда Рябец - об отмене последнего олимпийского турнира, ответственности и подготовке
16 февраля
21:12
Бокс

Есть Рябец, есть и надежда. Официально отменен отборочный турнир по боксу на Олимпиаду в Токио
12 февраля
11:06
Бокс

Уроженка Казахстана Кристина Хаммер после завоевания титулов чемпионки мира заявила об уходе из профи ради Олимпиады
9 февраля
21:40
Бокс

Боксеры на старте. Первые турниры, спарринги с Россией и Узбекистаном, просмотр составов
27 января
21:55
Бокс

Капитан сборной по боксу назвал сроки своего третьего боя в профи
26 января
19:08
Бокс

Спарринги с кубинцами, сборы с узбеками и бои в Европе. Как сборная Казахстана по боксу обкатывает четыре состава
16 января
15:25
Бокс

Казахстанские боксерши стали победительницами Кубка наций
13 января
20:24
Бокс

У чемпиона Азиатских игр по боксу сгорел родительский дом
12 января
16:56
Бокс

Обойдет чемпионку мира? В бокс после замужества и рождения ребенка возвращается победительница ЧА-2017
12 января
16:11
Бокс

Казахстанские боксерши вышли в полуфинал Кубка наций
6 января
17:21
Бокс

Назван состав женской сборной Казахстана на Кубок наций по боксу
6 января
13:11
Бокс

Левит, капитан и другие боксеры сборной Казахстана прибыли на сборы в США
2 января
17:15
Бокс

"До Олимпиады полгода". Кенжебаев озвучил планы сборной Казахстана по боксу
29 декабря
15:14
Бокс

"В Лондоне не выпускал поднос из рук". Серик Сапиев высказался о допинге
18 декабря
23:39
Бокс

Капитан сборной Казахстана по боксу выиграл досрочно второй бой в профи
14 декабря
17:16
Бокс

AIBA придумала способ вернуть признание МОК перед Олимпиадой
12 декабря
21:50
Бокс

Выбран новый президент AIBA
6 декабря
20:10
Бокс

Лучшая боксерша на планете захотела подраться с мужчиной
3 декабря
15:31
Бокс

Вечер бокса в Алматы: от финалиста ОИ до чемпиона WBC из Казахстана. Соперники из Узбекистана и автор нокдауна для чемпиона
2 декабря
22:38
Бокс

Новые звезды, или на кого нужно обратить внимание в казахстанском боксе
30 ноября
15:55
Бокс

Неожиданности от молодых талантов и дуэли сборников. Кто привлек внимание на ЧРК-2020 в Шымкенте
29 ноября
16:40
Бокс

Аманкул, Нурдаулетов, Кункабаев и другие. Определены чемпионы Казахстана по боксу среди мужчин и женщин
29 ноября
15:42
Бокс

Бекзад Нурдаулетов впервые стал чемпионом Казахстана по боксу
28 ноября
18:00
Бокс

Определились все финалисты чемпионата Казахстана по боксу
27 ноября
20:45
Бокс

Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика