Главный тренер сборной Казахстана по боксу назвал медальный план на Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в интервью YouTube-каналу Sports True рассказал о минимальной задаче перед его командой на Олимпиаду в Токио. При этом он подчеркнул, что прогнозы делать сложно, так как в этом виде спорта влияние имеет ряд субъективных факторов.

"Начальство, конечно, ставит самые высокие задачи. Мы сами об этом знаем. Перед страной, перед народом. Все-таки Казахстан не приезжал ни с одной Олимпиады без золотой медали, поэтому громадная ответственность лежит на нас. Хотя все условия создаются, все делается.

Реально - "золото", "серебро" и "бронза", скажем так. Это такая задача минимум. Ну а дальше как пойдет. В боксе очень много факторов, это субъективный вид спорта. Поэтому прогнозов таких делать не могу. Надеемся на хорошее выступление", - сказал Кенжебаев.

У мужской сборной Казахстана же в активе полный набор лицензий: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). У женщин, вероятно, это будет только Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Напомним, что в марте прошлого года МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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