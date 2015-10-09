Мужская и женская сборные Казахстана по боксу прибыли в США, где проведут учебно-тренировочные сборы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ближайший месяц национальные команды будут тренироваться в Санта-Монике (штат Калифорния).

Как сообщили в Казахстанской федерации бокса, уже на следующей неделе боксеры приступят к полноценному тренировочному процессу. Занятия по общефизической подготовке и совершенствованию технических навыков пройдут на базах Camacho Performance и Brick House Boxing Gym.

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