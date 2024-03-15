Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024

Стали известны планы сборной Казахстана по боксу в преддверии Олимпийских игр в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса. Казахстан имеет девять

"Сборная Казахстана по боксу начала тренировочный сбор в Шымкенте. На недельное заседание тренерского совета также собрались боксеры, принимавшие участие в лицензионном турнире, проходившем в Италии. Боксеры, принявшие участие в лицензионном турнире, сегодня прибыли на спортивную базу "Алматау". После этой встречи, которая пройдет с целью восстановления и реабилитации, часть боксеров отправится в Баку (Азербайджан), а другая часть - в Каунас (Литва). Дополнительно объявим список боксеров, участвующих в международных турнирах в Баку и Каунасе", - пишет пресс-служба КФБ.

В Италии обладателями путевок на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92). А до этого на Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).

33-е Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. У казахстанских боксеров еще будет возможность добрать лицензии, ведь с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй лицензионный турнир на ОИ.