Российский боксер признался в страхе перед боем с казахстанцем на ЧМ-2023

Российский боксер Эдмонд Худоян нацелен на максимальный результат на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), так как он может стать последним в его карьере, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов Худоян единогласным решением судей победил серебряного призера чемпионата мира‑2021 Вуттичаи Юрачаи из Таиланда. За выход в финал он поспорит с чемпионом Азии‑2022 казахстанцем Санжаром Ташкенбаем. Этот бой состоится 12 мая.

"Я боксировал на реакции своего страха, и у меня были опасения, но все сложилось в мою пользу. Соперник был очень сильный, он второй сеяный и один из лидеров. Мне нужно было выглядеть на голову сильнее, старался держаться рядом с ним, и спасибо тренерскому штабу за верную установку. Я очень подвижный, а соперник более стоячий, и я старался вытащить его, контратаковать, по ходу боя были неуклюжие моменты и борьба.

Я гарантировал себе бронзовую медаль, но не хочу останавливаться на этом. Не буду загадывать, но это может быть мой последний чемпионат мира, поэтому мне нужен максимальный результат", - приводит слова Худояна "Матч ТВ".

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2023 выступят еще четыре боксера от Казахстана. Махмуду Сабырхану (до 54) будет противостоять кубинец Йосвани Вейтиа, Дулат Бекбауов (до 67) встретится с грузином Лашей Гурули, Асланбек Шымбергенов (до 71) будет боксировать против Нишанта Дева из Индии, а Нурбек Оралбай (до 80) попытается пройти россиянина Имама Хатаева.

Ранее из борьбы за медали выбыли Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

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