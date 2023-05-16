Россия назвала условия отбора на женский ЧМ-2024 по боксу в Астане

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов объявил, что состав национальной команды на чемпионат мира 2024 года в Астане будет определен на предстоящем чемпионате России, который запланирован на осень 2023 года в Уфе (Башкортостан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Предвкушаю, что чемпионат 2024 года будет непростым с учетом возросшей конкуренции и всеобщего роста и развития женского бокса практически во всех странах. При этом я уверен, что турнир пройдет на самом высоком организационном уровне. Надеюсь и верю, что наша команда достойно на нем выступит. Состав сборной России на чемпионат мира определится на чемпионате страны, который запланирован на осень этого года в Уфе. Так что у нас есть время и для проведения национального чемпионата, и для подготовки к чемпионату мира", - приводит слова Муталибова пресс‑служба Федерации бокса России.

Решение о проведении чемпионата мира среди женщин в Астане в 2024 году было принято на официальном заседании Совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA), прошедшей в Ташкенте.

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