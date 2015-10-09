Разгром случился в финале с участием "Казахского Тайсона"

Нурбек Мурсал, представляющий Алматинскую область, стал чемпионом Казахстана по боксу в Таразе, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 75 килограммов он со счётом 5:0 победил представителя Туркестанской области Амана Конысбекова, известного по прозвищу "Казахский Тайсон".

Мурсал - серебряный призёр молодёжного чемпионата Азии до 23 лет (2026), серебряный призёр Кубка мира под эгидой World Boxing (2025), а также бронзовый призёр международного турнира Boxam Elite (2026).

Конысбеков - уроженец Навоийской области Узбекистана. В феврале 2024 года он принял решение вернуться на историческую родину и выступать за Казахстан. На его счету золотые медали чемпионата Азии среди спортсменов до 22 и 23 лет (2025), а также серебро международного турнира Boxam Elite в Испании (2026).

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