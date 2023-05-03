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Прямая трансляция боя казахстанца с чемпионом Азии на ЧМ-2023 по боксу

Прямая трансляция боя казахстанца с чемпионом Азии на ЧМ-2023 по боксу
©Дирекция развития спорта

Сегодня, 3 мая, от сборной Казахстана на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) выступит только один боксер, передают Vesti.kz.

Это Талгат Сырымбетов, представленный в весовой категории до 60 килограммов. На стадии 1/16 финала ему будет противостоять действующий чемпион Азии из Иордании Мохамед Абу-Джаджех.

Поединок пройдет в дневной сессии, которая стартует в 15:00, и станет четвертым в расписании на ринге Б. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала

Для Сырымбетова это будет второй бой. На старте ЧМ-2023 он победил соперника из Таиланда.

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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