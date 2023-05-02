Просившийся в сборную Казахстана узбекский боксер рассказал об амбициозных планах на ЧМ

Узбекистанский боксер Руслан Абдуллаев прокомментировал свою победу в первом бою на чемпионате мира в Ташкенте. Он отметил, что планирует завоевать золото.

"Сегодняшний бой был очень хорошим. Слава Богу, битву на чемпионате мира мы начали с победы. Теперь мы хорошо подготовимся к соревнованиям со следующими соперниками. Моя цель - выиграть чемпионат мира. Я благодарю своих тренеров. Мы хорошо подготовились к соревнованиям. На чемпионат мира приезжают сильнейшие спортсмены. Я выиграл первый бой. Было небольшое давление. Благодарю болельщиков", - цитирует Абдуллаева Sports.uz.

Напомним, что в весовой категории до 63 килограммов Абдуллаев встречался с Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико и победил единогласным решением судей.

Более двух лет назад Абдуллаев приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли и он уехал обратно в Узбекистан.

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