Промоутер из США отреагировал на исход боя Кункабаев-Джалолов на ЧМ-2023 по боксу

Известныйпромоутер из США Лу ДиБелла (DiBella Entertainment) прокомментировал поединок между узбеком Баходиром Джалоловым и казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Соперники встретились в 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограмма. Бой закончился победой Джалолова единогласным решением судей.

"Поздравляю "Большого узбека" Баходира Джалолова с победой над Камшыбеком Кункабаевым в четвертьфинале чемпионата мира IBA в Ташкенте, Узбекистан", - написал ДиБелла в Twitter.

Congratulations to "The Big Uzbek" @BakhodirJalolov on defeating Kamshybek Kunkabayev in the quarter-finals of the IBA World Boxing Championships in Tashkent, Uzbekistan. #boxing @DiBellaEnt pic.twitter.com/DBCVIXVVgI