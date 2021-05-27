Призерка ЧМ из Казахстана выиграла шестую путевку в финал чемпионата Азии по боксу

Милана Сафронова принесла сборной Казахстана по боксу шестую путевку в финал чемпионата Азии в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 64 килограммов она выиграла у Мохинабону Абдуллаевой из Узбекистана - 5:0 (все судьи - по 29-27).

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов). А вот Дина Жоламан, выступавшая в весе до 54 килограммов, проиграла в полуфинале Сакши из Индии и стала бронзовой призеркой турнира.

Напомним, что Сафронова становилась бронзовой призеркой чемпионатов мира (Улан-Удэ) и Азии (Бангкок) в 2019 году.

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