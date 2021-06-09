Призера ЧМ по боксу из Казахстана забрали в армию после чемпионата Азии

Серебряный призер чемпионата Азии по боксу 2021 года в Дубае (ОАЭ) Абильхан Аманкул пополнил ряды Вооруженных сил Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Министерства обороны РК.

Он будет год служить в спортивной роте ведомства.

"Думаю, что каждый мужчина должен выполнить свой долг перед родиной. Я верю, что мне удастся достойно его выполнить", - сказал боксер.

Бокстан Азия чемпионатының күміс жүлдегері Әбілхан Аманқұл Қазақстан Қарулы Күштерінің қатарын толықтырды.

Былғары қолғап шебері бір жыл бойы атыс пен саптық даярлықты жаттығулармен, жиындармен және жарыстармен қатар алып жүреді. pic.twitter.com/jG0rfXo1nf — ҚР Қорғаныс министрлігі - Министерство обороны РК (@modgovkz) June 8, 2021

Напомним, что в финале ЧА-2021 в весовой категории до 75 килограммов Аманкул встречался с Саиджамшитом Жафаровым из Узбекистана. Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун, но в итоге судьи победу раздельным решением (4:1) отдали узбеку.

Аманкул также становился бронзовым призером ЧА-2017, является серебряным призером чемпионата мира (2017) и Азиатских игр (2018). Будет представлять Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.

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