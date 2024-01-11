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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Призера ЧМ по боксу в Алматы арестовали по обвинению в вымогательстве

Призера ЧМ по боксу в Алматы арестовали по обвинению в вымогательстве
©vk.com/spbboxing

Российский боксер Владимир Никитин задержан по факту вымогательства 300 000 рублей и заключен под стражу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере).

Постановлением суда от 11.01.2024 Никитин заключен под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть по 23.02.2024.

Уголовное дело находится в производстве СЧ СУ МВД по Республике Коми.

Никитин - бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Является серебряным призером чемпионата мира-2013 в Алматы, также брал бронзу чемпионата Европы-2013 в Минске.

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Метки:
Бокс ЧМ по боксу

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