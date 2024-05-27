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Последний шанс. Расписание боев казахстанских боксеров за Олимпиаду

Последний шанс. Расписание боев казахстанских боксеров за Олимпиаду
©КФБ

Завтра, 28 мая, в Бангкоке (Таиланд) продолжатся бои в рамках последнего отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят Улжан Сарсенбек и Мухаммедсабыр Базарбайулы.

В весовой категории до 63,5 килограммов Базарбайулы померится силами с Аяколом Мизаном (Турция).

В весе до 54 килограмм Улжан Сарсенбек (Казахстан) встретится с Шэрой Мэй Патрицией (США)

Ранее в следующую стадию прошли Римма Волосенко (до 60 килограммов), Валентина Хальзова (до 75 килограммов) и Назым Кызайбай (до 50 килограммов).

Прямая трансляция для просмотра будет доступна в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

 

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Метки:
Бокс Олимпиада-2024 Сборная Казахстана по боксу

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