Последний шанс. Расписание боев казахстанских боксеров за Олимпиаду

Завтра, 28 мая, в Бангкоке (Таиланд) продолжатся бои в рамках последнего отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
От Казахстана выступят Улжан Сарсенбек и Мухаммедсабыр Базарбайулы.
В весовой категории до 63,5 килограммов Базарбайулы померится силами с Аяколом Мизаном (Турция).
В весе до 54 килограмм Улжан Сарсенбек (Казахстан) встретится с Шэрой Мэй Патрицией (США)
Ранее в следующую стадию прошли Римма Волосенко (до 60 килограммов), Валентина Хальзова (до 75 килограммов) и Назым Кызайбай (до 50 килограммов).
Прямая трансляция для просмотра будет доступна в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации бокса (КФБ).
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