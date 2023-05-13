Полное видео победного боя за золото ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов казахстанец встречался с грузином Сахилом Алахвердови. Ташкенбай уверенно провел все три раунда, продемонстрировав преимущество над соперником, что вылилось в единогласное решение судей отдать ему победу.

Таким образом, казахстанский боксер стал первым обладателем золота на чемпионате мира в Ташкенте.

Представляем вашему вниманию видео победного боя.

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