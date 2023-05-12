Полное видео боя капитана сборной Казахстана за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистане), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весе до 71 килограмма был Нишант Дев из Индии. По итогам непростого поединка Шымбергенов одержал победу по очкам и вышел в финал соревнований.

Напомним, что Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022.

В финале капитан сборной Казахстана будет противостоять Саиджамшиду Джафарову из Казахстана. Бой намечен на 13 мая.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"