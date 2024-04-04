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Почему в Казахстане нет двукратного олимпийского чемпиона по боксу? Есть ответ

Почему в Казахстане нет двукратного олимпийского чемпиона по боксу? Есть ответ
©asbcnews.org

Чемпион Олимпиады-2004 в Афинах (Греция) и обладатель Кубка Вэла Паркера Бахтияр Артаев поделился мнением о причинах отсутствия в Казахстане двукратного олимпийского чемпиона по боксу, сообщают Vesti.kz.

- Асланбек Шымбергенов получил путевку на Олимпиаду. С другой стороны, мы мечтали получить двукратного олимпийского чемпиона по боксу. Знаю, что вы также мечтали об этом. Почему у нас нет двукратных олимпийских чемпионов?

- На самом деле, мы могли получить двукратного олимпийского чемпиона. Ермахан Ибраимов, Булат Жумадилов, все они достойные боксеры, которые этого заслуживали. Вина только наша. Если кто-то добивается успеха, мы пытается вставить палки в колеса. Когда я ехал на вторую Олимпиаду, тоже ведь не получилось. Нам не хватало поддержки, - сказал Артаев в интервью Meta-ratings.kz.

Напомним, что в истории Казахстана есть семь олимпийских чемпионов по боксу. Первым стал Василий Жиров - он победил в Атланте-1996 в категории до 81 килограммов.

В Сиднее-2000 блеснули Бекзат Саттарханов (57 кг) и Ермахан Ибраимов (71 кг), в Пекине-2008 золото принес Бакыт Сарсекбаев (69 кг), а в Лондоне-2012 победил Серик Сапиев (69 кг), ставший к тому же обладателем Кубка Вэла Баркера. И, наконец, в Рио-2016 выиграл Данияр Елеусинов (69 кг).

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Добавим, что активе Казахстана шесть из семи олимпийских лицензий в боксе у мужчин. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

В женской боксе дела у Казахстана обстоят немного хуже - еще нет лицензий в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг). На Олимпиаду пока отобралась только Карина Ибрагимова (57 кг).

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Метки:
Артаев Бахтияр Сборная Казахстана по боксу Бокс Олимпиада

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