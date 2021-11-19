Победители и призеры ЧМ-2021 по боксу не выступят на чемпионате Казахстана

Казахстанские боксеры, завоевавшие медали на мировом первенстве по боксу в Белграде, не примут участие в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По имеющейся информации, главный тренер сборной Кайрат Сатжанов принял решение освободить отличившихся боксеров от внутреннего турнира. Им будет дан небольшой отдых для восстановления после мирового турнира.

Напомним, на ЧМ-2021 Казахстан завоевал пять медалей. Темиртас Жусупов (до 48 килограммов) и Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) стали первыми, Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) и Серик Темиржанов (до 57 килограммов) взяли серебро, а Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов) завершил турнир с бронзой.

ЧРК должен состояться в Уральске. Женщины будут биться в период с 7 по 12 декабря, а мужчины - с 14 по 24.