Первый номер сборной Казахстана стартовал с победы на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы провёл свой первый поединок на Кубке мира от World Boxing, проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 65 килограммов Базарбайулы встречался с тунисцем Хассеном Атиа. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением (5:0) отдали победу казахстанцу.

Таким образом, Базарбайулы вышел в 1/8 финала.

Кто такой Мухаммедсабыр Базарбайулы

23-летний Базарбайулы выступал на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), где дошёл до 1/4 финала.

Также он был первым номером сборной Казахстана в весовой категории до 63,5 килограмма.

На молодежном уровне Базарбайулы брал золото чемпионата Азии-2019 и бронзу чемпионата Азии-2022.

Добавим, что для Казахстана эта четвёртая победа на Кубке мира-2026. Ранее свои поединки выиграли Назым Кызайбай (54 кг), Фарух Тохтасынов (70 кг) и Даулет Молжигитов (90 кг).

А вот Жансери Кошербаев (60 кг), Даулет Тулемисов (90 кг) и Баглан Кенжебек (55 кг) завершили выступление в турнире.

Кубок мира по боксу продлится до 26 апреля. Всего Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

