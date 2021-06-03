"Первый бой проводила в 12 часов ночи". Чемпионка Азии из Казахстана - о своем главном успехе в карьере

На прошедшем в ОАЭ чемпионате Азии по боксу казахстанка Фариза Шолтай одержала победу. Она стала лучшей в категории до 81 килограмма. В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала о главных сложностях и значении успеха.

"Выступления на чемпионате Азии были как минимум нелегкие. Мои соперницы входили в число призеров на последних чемпионатах мира. Хотя при этом я также не смогу сказать, что было очень трудно. Скажем, легко точно не было.

Я ощущала, что могу стать победительницей. С каждым раундом старалась прибавлять. В итоге у меня получилось.

В первый день я выступала в 12 часов ночи по нашему времени. Организм к такому графику подстраивался очень долго. Было трудно. Но мы все преодолели.

Лично для меня это важная победа. Семь лет шла к этому. Для меня сейчас это самый высокий результат. Впереди у нас чемпионат мира, в конце года. Будем готовиться", - озвучила Шолтай.

Добавим, что женская команда на ЧА взяла десять медалей. Восемь раз наши спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала и по разу - на вторую и третью.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!