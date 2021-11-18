"Перед Дусматовым у меня было преимущество". Чемпион мира по боксу Бибосынов - о битве против узбекского профи

Победу на чемпионате мира по боксу в Сербии казахстанец Сакен Бибосынов считает только большим началом. Об этом призер Олимпийских игр-2020 рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

"Вы правы, что перед Олимпиадой в Токио со стороны главного тренера на счет меня не было полной уверенности. Однако мы с личным тренером хорошо подготовились после того, как я завоевал лицензию.

В Токио хотели поднять флаг выше, выиграв золото. Но не хватило удачи - вернулись домой только с бронзой. Только вот с таким раскладом мы не смирились. Решили ехать в Сербию.

На ЧМ провел пять боев. И ни один из них не был слабым, легким, простым. Я вложил все силы. И, слава Богу, на турнире прозвучал гимн Казахстана. Эту победу считаю только большим началом, впереди еще будут важные победы. Буду вкладывать все силы, чтобы оправдать надежды фанатов. Спасибо за поддержку.



Что касается боя с Дусматовым... К этому противостоянию было большое внимание. Мы знали, что он из-за профи не выступал на любительском ринге два года. Это было моим преимуществом перед ним. Тренер поставил план: держать дистанцию, не подпускать близко, изматывать. Я выполнил все установки, победил, а потом выиграл и весь ЧМ", - озвучил Бибосынов.

Напомним, Бибосынов стал лучшим в категории до 51 килограмма. В финале он выиграл у американца Роско Хилла.