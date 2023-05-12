Определился соперник первого финалиста от Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) определилась первая финальная пара, сообщают Vesti.kz. За золото поборется представитель Казахстана.

В первом поединке дневной сессии в полуфинале весовой категории до 48 килограммов должен был состояться поединок между грузином Сахилом Алахвердови и кубинцем Алехандро Кларо, однако последний отказался от встречи. Причины, пока неизвестны. Возможно, кубинец получил травму в предыдущем бою.

Таким образом, представитель Грузии без боя вышел в финал.

Его соперником по поединку за золото станет казахстанец Санжар Ташкенбай, который в своем полуфинале единогласным решением судей победил Эдмонда Худояна из России и стал первым финалистом от Казахстана.

Алахвердови - бронзовый призер чемпионата мира (2021), серебряный призер Европейских игр (2019), чемпион Европы (2022).

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