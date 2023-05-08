Определился следующий соперник Казахского Ломаченко на ЧМ-2023 по боксу

Определился следующий соперник казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 54 килограммов казахстанец встретится с представителем Индии Сачином Сачином. В 1/16 финала индийский боксер одолел Сергея Новака из Молдовы.

Поединок между Сабырханом и Сачином, который является чемпионом мира среди молодежи пройдет 9 мая.

Сабырхану на стадии 1/16 финала противостоял Иштван Шака из Венгрии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением присудили победу казахстанцу.

Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

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