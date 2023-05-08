Определился следующий соперник чемпиона Азии из Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай узнал следующего соперника на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов казахстанец встретится с соперником из Японии Казумой Аратаке. Их бой намечен на 10 мая.

Ташкенбай в 1/8 финала одолел Шодиера Меликузиева из Узбекистана - 4:1. Аратаке выиграл у Джуниора Рейеса Алькантары из Доминиканской Республики - 5:0.

Отметим, что в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания) осенью 2022 года Ташкенбай выиграл у Аратаке со счетом 5:0.

Напомним, что казахстанец также является чемпионом мира среди молодежи.

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