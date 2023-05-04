Олимпийский чемпион из Узбекистана Джалолов стартовал с победы на ЧМ-2023

Олимпийский чемпион 2020 года Баходир Джалолов из Узбекистана провел первый бой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории свыше 92 килограммов он уверенно прошел Даниса Латыпова из Бахрейна, которого в третьем раунде отправил в нокдаун.

28-летний Джалолов является лидером сборной Узбекистана и одним из фаворитов своего веса на домашнем мировом первенстве.

Баходир выигрывал чемпионат мира-2019. Также он трижды становился победителем чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).

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