Олимпийский чемпион пытался нелегально покинуть Кубу

Олимпийский чемпион по боксу Энди Крус обвиняется в попытке нелегально покинуть Кубу, сообщает "Р-Спорт".

Федерация бокса Кубы отмечает, что спортсмен тем самым проявил "серьезную недисциплинированность". Текущее местоположение Круса федерация не называет, согласно информации СМИ, он покинул страну.

Крусу грозит временное или пожизненное отстранение от соревнований. Отмечается, что спортсмен на прошлой неделе не прибыл на тренировки и соревнования в кубинском городе Плая-Хирон.

Крусу 26 лет, он является олимпийским чемпионом Игр в Токио, трехкратным чемпионом мира и двукратным победителем Панамериканских игр.

Ранее сообщалось, что Крус покинул Кубу ради перехода в профи.