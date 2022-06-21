Звезда бокса сбежал из Кубы ради перехода в профи

26-летний звездный кубинский боксер-любитель Энди Крус покинул родину, сообщает BoxeoCubano. Теперь он будет выступать в профи.

Вероятнее всего, Крус заявит о себе в легком или суперлегком весе.

"Официально. Энди больше нет на Кубе. В настоящее время он находится в третьей стране на пути к лучшему будущему за пределами острова, где он родился и который любит", - пишет СМИ.

Отметим, что Крус считается одним из лучших кубинских боксеров-любителей. Он также знаком и казахстанским болельщикам. Так, например, на ЧМ-2019 кубинец в 1/8 финала победил Закира Сафиуллина. Крус является олимпийским чемпионом Токио-2020, а также трехкратным чемпионом мира.