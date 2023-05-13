Олимпийский чемпион победой нокаутом принес Узбекистану второе золото на ЧМ-2023 по боксу

Боксер из Узбекистана Хасанбой Дусматов провел финальный бой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 51 килограмма Дусматову противостоял Биллал Беннама из Франции. Уже в первом раунде представитель Узбекистана нокаутировал соперника и стал чемпионом мира.

Дусматов - достаточно титулованный боксер. Он выигрывал золото Олимпиады-2016, а также трижды становился победителем чемпионата Азии (2015, 2017, 2022).

Ранее казахстанец Дулат Бекбауов (до 67 кг) уступил за золоту боксеру из Узбекистана Асадхуже Муйдинхужаеву.

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