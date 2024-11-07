Олимпийская чемпионка по боксу оказалась мужчиной? МОК выступил с заявлением

Международный олимпийский комитет отказался комментировать расследование в отношении алжирской чемпионки Олимпийских игр по боксу Иман Хелиф, сообщают Vesti.kz.

Согласно публикациям в СМИ, в ходе гендерного теста у Хелиф были обнаружены мужские хромосомы, а МРТ выявила отсутствие матки и наличие внутренних "внутренних яичек".

"Иман Хелиф подала судебный иск против лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения. МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено", - цитирует пресс-службу МОК издание РИА "Новости".

Скандал вокруг гендера 25-летней спортсменки разгорелся на Олимпийских играх в Париже. На стадии 1/8 финала итальянская боксерша Анджела Карини отказалась выходить на бой против Хелиф, назвав силу соперницы непревзойденной. После этого многие инфлюенсеры и эксперты высказались против ее участия, обвиняя Хелиф в использовании гендерных особенностей для получения преимущества.

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9 августа Иман Хелиф завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, одержав победу в финале над китаянкой Ян Лю. Впоследствии спортсменка подала иск на избранного президента США Дональда Трампа, писательницу Джоан Роулинг и бизнесмена Илона Маска.

В Алжире, на родине Хелиф, опубликовали ее детские фотографии, призванные опровергнуть слухи о том, что спортсменка могла когда-либо быть мужчиной.

Сама Хелиф пока не комментировала эти заявления. В социальных сетях сообщается, что впервые после новых обвинений она появилась на публике, посетив матч Лиги чемпионов между ПСЖ и мадридским "Атлетико".