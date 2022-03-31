"Охранником будет больше получать". Тренер сборной сделал признание о зарплатах боксеров

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов признался, что не может запретить молодым и талантливым спортсменам рано переходить в профи из-за невысокого заработка. Он отметил, что хорошие зарплаты получают всего десять человек, и озвучил суммы.

"Это жизнь, наверное. Везде люди ищут, где зарплата повыше, где хорошо платят, где условия хорошие. Если даже они захотят, мы не сможем их удержать. В государственном плане, наверное, какой-то контракт должен быть. Ребята с юношеского бокса занимаются, на них много потрачено денег. И сейчас, если они захотят уйти в профи, мы их ничем не удержим. А если бы был контракт, что хоть какими бы деньгами... не может ни в другое государство уехать выступить или перейти в профи.

Чемпион Казахстана получает 110 тысяч тенге. Это кто на ставке. А кто на 0,5, они 55 тысяч тенге получают. И если они куда-то охранником или тренером по физкультуре, все равно больше будут получать. Обидно с этой стороны.

А так, наши чемпионы мира, призеры, они получают чуть больше - 500-600 тысяч тенге. Это всего десять человек", - сказал Сатжанов в интервью You-Tube-каналу "Спорт Шредингера".

Отметим, что также Сатжанов сделал прогноз на третий бой Головкин - Альварес.