Нокаутом закончился бой казахстанки против мексиканки за финал ЧМ-2024

Казахстанская боксерша Анель Абдрасилова провела полуфинальный бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Абдрасилова сразилась с мексиканкой Валерией Писарро и проиграла ей нокаутом во втором раунде. Рефери дважды отсчитал казахстанской спортсменке нокдаун, после чего остановил поединок.

Таким образом, Писарро вышла в финал мирового первенства, а Абдрасилова закончила выступление с бронзовой медалью турнира.

Напомним, всего сборную Казахстана в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин.