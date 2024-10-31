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Нокаутом закончился бой казахстанки против мексиканки за финал ЧМ-2024

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Нокаутом закончился бой казахстанки против мексиканки за финал ЧМ-2024 ©КФБ

Казахстанская боксерша Анель Абдрасилова провела полуфинальный бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Анель Абдрасилова провела полуфинальный бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Абдрасилова сразилась с мексиканкой Валерией Писарро и проиграла ей нокаутом во втором раунде. Рефери дважды отсчитал казахстанской спортсменке нокдаун, после чего остановил поединок.

Таким образом, Писарро вышла в финал мирового первенства, а Абдрасилова закончила выступление с бронзовой медалью турнира.

Напомним, всего сборную Казахстана в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин. 

 

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