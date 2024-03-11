Нокаутом обернулся второй бой Казахстана за лицензию на ОИ-2024 в боксе

Казахстанка Валентина Хальзова провела бой в 1/4 финала на лицензионном олимпийском турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 75 килограммов была представительница Великобритании камерунского происхождения Синди Нгамба. Бой завершился в третьем раунде победой британки техническим нокаутом. При этом по итогам двух предыдущих раундов Нгамба имела неоспоримое преимущество - 5:0, а казахстанка трижды побывала в нокадуне.

Таким образом, Хальзова осталась без олимпийской лицензии.

Отметим, что ранее Казахстан завоевал три лицензии на Олимпиаду-2024. Это сделали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Сегодня, 11 марта, в рамках вечерней сессии на ринг выйдут еще пять казахстанцев.

Расписание вечерней сессии:

23:00 - 50 кг. Алуа Балкибекова - Карина Макси Клецер (Германия);

00:00 - 51 кг. Сакен Бибосынов - Киаран Макдональд (Великобритания);

00:30 - 57 кг. Махмуд Сабырхан - Асрор Вохидов (Таджикистан);

00:45 - 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Сархан Алиев (Азербайджан);

01:30 - 80 кг. Нурбек Оралбай - Келин Кессиди (Ирландия).

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.