"Никаких резких движений". Глава Федерации бокса - о критике после Олимпиады, изменениях и важных решениях

Сборную Казахстана по боксу ожидают изменения. Однако в ближайшее время важных решений принято не будет, нужен анализ, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом сообщил глава Федерации Кенес Ракишев на пресс-конференции в честь боксеров-олимпийцев. Он отметил, что для важных поворотов в развитии этого вида спорта нужны совещания и точечный анализ. После этого структура объявит об изменениях.

"Бокс можно назвать национальным видом спорта. Многие казахстанцы знают тонкости этого вида спорта. Знают, как атаковать, уворачиваться. Так что в дополнительном процессе популяризации наш бокс пока не нуждается.

Хотел бы подчеркнуть, сейчас много критики высказывается болельщиками в адрес руководства Федерации. Где-то справедливо, где-то нет. Как бы то ни было, конструктивную критику мы берем в расчет. Ведь всегда нужны изменения в лучшую сторону.

Однако в ближайшее время никаких резких движений не предвидится. Мы проведем консультации, тренерские советы, будем совещаться. Сегодня нет таких больших новостей относительно сборной. Все советы, анализ и так далее мы примем на рассмотрение, после чего примем решения. И вернемся затем к вам с результатами.

Я буквально год возглавляю Федерацию. И сейчас общаемся практически каждый день со всеми членами структуры. Хотим понять все ошибки и недочеты, чтобы устранить их. Ведется большая работа", - сказал Ракишев.

Напомним, сегодня, 17 августа, КФБ наградила бронзовых призеров ОИ-2020 Камшыбека Кункабаева и Сакена Бибосынова. Также денежных премий удостоились их тренеры.

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