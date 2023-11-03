Ниже Индии и выше Узбекистана. Сколько золотых медалей взял Казахстан на ЧА по боксу

В Астане завершился чемпионат Азии-2023 по боксу среди юниоров и молодежи. Поединки проходили с 23 октября по 3 ноября, сообщают Vesti.kz.

В континентальном турнире приняли участие 435 спортсменов из 22 стран. В юниорских соревнованиях были задействованы 215 боксеров (в том числе девушки), а в молодежных - 220 человек (в том числе девушки).

Казахстан бился во всех весовых категориях и занял второе место в медальном зачете:

- Индия: 16 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей;

- Казахстан: 15 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей;

- Узбекистан: 12 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Победители и призеры ЧА в Астане были награждены денежными премиями (1-е место - 1000 долларов, 2-е место - 500, 3-е место - 250).