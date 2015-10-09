Неожиданном исходом обернулся бой казахстанца на турнире по боксу в Испании

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев выбыл из дальнейшей борьбы на турнире по боксу Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов казахстанец встречался с канадцем Габриэлем Лабри.

Первый раунд канадец забрал единогласным решением судей. Во втором раунде у Лабри обнаружилось повреждение. К этому моменту он выигрывал со счетом 3:0 и одержал победу раздельным решением судей.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу. У мужчин выступление в Испании прекратил Даулет Молдашев.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

