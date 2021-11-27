"Не каждый может оправдать надежды". Главный тренер - о перспективных боксерах и омоложении сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов в интервью Meta-ratings.kz рассказал о перспективных боксерах и отметил, что не ставит барьеров в возрасте.

- Есть ли молодые боксеры, на которых стоит обратить внимание и следить за их выступлениями по ходу чемпионата?

- Знаете, у нас выросло хорошее поколение молодых мастеров. Это показали как молодежный чемпионат мира, так и континентальное первенство Азии в ОАЭ в этом году. Приведу несколько примеров - в преддверии чемпионата мира в Сербии мы хотели поставить в спарринги талантливого Ерасыла Жакпекова, выступающего в весе до 80 килограммов против крепкого Нурбека Оралбая. Но из-за полученной травмы руки Ерасыл отказался. Есть также молодой и перспективный Санжар Ташкенбай из столичной школы бокса, уже побеждавший на чемпионатах мира и Азии среди молодежи. Пока что возраст не позволяет ему участвовать на самых крупных турнирах. Поэтому в Уральске будем пристально за ними следить, не забывая при этом об остальных.

- Насколько серьезно вы хотите омолодить команду?

- Я уже говорил о том, что мы не ставим барьеров в возрасте. У каждого нашего боксера есть шанс попасть в национальную команду. Кто на момент выбора будет готов лучше, тот и будет представлять страну на самых крупных мировых турнирах. В следующем году нас ждет самое главное событие в мире бокса - Азиатские игры. Перед их стартом решением тренерского штаба мы "обкатаем" команду разными составами на различных соревнованиях. Ведь не каждый, показавший себя на домашнем ринге боксер, может оправдать надежды и за рубежом. Даже если он первый номер, но постоянно проигрывает на соревнованиях, то смысл его брать на континентальную Олимпиаду?

Напомним, на ЧМ-2021 Казахстан завоевал пять медалей. Темиртас Жусупов (до 48 килограммов) и Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) стали первыми, Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) и Серик Темиржанов (до 57 килограммов) взяли серебро, а Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов) завершил турнир с бронзой.

Все они пропустят чемпионат Казахстана в Уральске. Женщины будут биться в период с 7 по 12 декабря, а мужчины - с 14 по 24.